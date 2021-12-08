Пять муниципалитетов Коми дали наибольший суточный прирост зараженных COVID-19

В Коми выявлено ПЦР-тестированием 92 235 (+271) случаев заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми снижается число выявленных фактов заражения коронавирусом в муниципалитетах. Согласно новым данным регионального Роспотребнадзора, за сутки в республике был диагностирован 271 случай болезни.

Отмечается, что лидерство по-прежнему за Сыктывкаром (+73), второе место занимает Ухта (+49) и замыкает тройку Воркута с 22 фактами инфицирования. В топ-5 также попал Усинск. Там диагностировано 19 случаев заболевания. Прирост в Сосногорском районе составил 16 заражённых.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в Роспотребнадзоре Коми. Всего под наблюдением врачей находятся 7 670 человек.

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