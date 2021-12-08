Какой минимальный размер оплаты труда в Коми в 2022 году

Повышение МРОТ повлияет на рост многих социальных пособий Фото: Архив "КП"

С 1 января 2022 года в России изменится размер МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Согласно указу президента России, в будущем году его размер будет достигать 13 890 рублей. В Коми же МРОТ будет значительно больше.

Размер от района к району республики будет отличаться. Это зависит от коэффициентов, которые в Коми разные.

Так, в Ижемском, Троицко-Печорском, Усть-Цилемском, Удорском, Печорском районах и городах Вуктыл, Ухта, Сосногорск, Усинск, Печора действует коэффициент 1,3. Значит, МРОТ составит 18 057 рублей.

В Инте и на территории округа действует коэффициент 1,5, следовательно МРОТ будет 20 835 рублей. В Воркуте и на территории ее округа действует коэффициент 1,6, а это значит, что там размер МРОТ достигнет 22 224 рублей. На всей остальной территории Коми действует коэффициент 1,2, то есть в 2022 году МРОТ будет составлять 16 668 рублей. Как отмечал глава государства Владимир Путин, увеличение МРОТ повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики.

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