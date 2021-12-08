Житель Коми хотел отомстить, но по ошибке ударил ножом не того человека

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В Усть-Вымском районе 24-летнего жителя Микуня признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью 4 апреля. В одном из местных кафе фигурант поссорился с другим посетителем. Покинув заведение, подвыпивший молодой человек зашел домой, взял там нож, спрятал в рукаве и вернулся в кафе. На подступах к заведению злоумышленнику показалось, что его обидчик стоит на улице. Злоумышленник подошел к нему и ударил ножом в лицо. Однако потерпевшим оказался совершенно не причастный к ссоре человек.

Нападавшего ранее дважды судили за совершение аналогичных деяний. Вышеописанное преступление совершил спустя три дня после вынесения приговора по другому делу, по которому он получил условный срок. Житель Микуня признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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