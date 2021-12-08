В Коми школу заставили полностью выдать зарплату детям

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В Усть-Куломском районе со школы взыскали задолженность по заработной плате перед детьми за летний труд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, школа заплатила детям не полностью. Оплата труда проводилась исходя из имевшихся у учреждения лимитов, без учета пропорционально отработанного времени и требований трудового законодательства. Прокуратура предъявила 70 исковых заявлений в интересах детей. Два из них уже рассмотрены и удовлетворены судом.

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