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Общество8 декабря 2021 14:54

В Коми школу заставили полностью выдать зарплату детям

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усть-Куломском районе со школы взыскали задолженность по заработной плате перед детьми за летний труд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, школа заплатила детям не полностью. Оплата труда проводилась исходя из имевшихся у учреждения лимитов, без учета пропорционально отработанного времени и требований трудового законодательства. Прокуратура предъявила 70 исковых заявлений в интересах детей. Два из них уже рассмотрены и удовлетворены судом.

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