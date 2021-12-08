В Коми заключенным не оказывали медицинскую помощь

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В Коми заключенным, имеющим различные заболевания, не оказывали медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, нарушения обнаружили в деятельности МСЧ-11 ФСИН и ее филиалов. Так, заключенным не оказывали помощь, а также не всегда проводились исследования и проводился прием врачей. Кроме того, игнорировалось назначенное лечение, а также стандарты оказания медицинской помощи и госпитализации. Случались и перебои с лекарствами обеспечении.

Так, у одного из осужденных выявили очаговое образование почки. Однако его не направили на консультацию к врачу-онкологу с целью проведения диагностики. Другие исследования также не проводились. Только после вмешательства прокуратуры осужденный, страдающий заболеванием сердечно-сосудистой системы, был проконсультирован врачом-кардиохирургом и записан на операцию по протезированию митрального клапана. Еще одного осужденного не вовремя направили на лечение абсцесса культи голени. Необходимое оперативное вмешательство провели с нарушением сроков.

Прокуратура Коми внесла в адрес регионального управления ФСИН представление об устранении нарушений закона. Оно удовлетворено, нарушенные права на получение медицинской помощи восстановлены, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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