Эпидемиолог Коми заявила о необходимости прививать подростков от коронавируса

Эпидемиолог Коми высказалась о необходимости прививать подростков от COVID Фото: Архив "КП"

Подростков Коми необходимо вакцинировать от COVID-19, чтобы избежать проблемных ситуаций. Об этом заявила эпидемиолог республиканской клинической больницы Вероника Орлова. По ее словам, стоит взять пример с Китая, где, к слову, вакцинируют детей с трехлетнего возраста.

- Если не начать работать с молодёжью, то у нас будут проблемы, - цитирует медика БНК.

Напомним, ранее стало известно, что вакцина для подростков «Спутник М» была зарегистрирована Минздравом России. Она предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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