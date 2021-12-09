«Небольшая победа»: художник Коми Юрий Лисовский обвиняет СЛВЗ в нарушении авторских прав

Фото: вк Юрия Лисовского.

Известный в Коми и за ее пределами этнофутурист Юрий Лисовский празднует «небольшую победу художника». На днях СЛВЗ снял с продажи подарочную упаковку «Дары Севера», в создании которой, по убеждению художника, были использованы мотивы его картины «Сотворение мира».

– Предыстория печальная и унылая. Лет десять назад Сыктывкарский ЛВЗ мне предлагал сотрудничество, но в силу этической стороны я отказался, так как не захотел, чтобы мои работы ассоциировались с алкоголем. Без спросу и договора в нарушении всех авторских прав была использована и переработана под упаковку моя работа «Сотворение мира». Цена упаковки была внушительной – аж 279 рублей в розничной торговле. Из материалов Следственного комитета ясно, что данной «продукции» было реализовано аж на 90 666, 00 рублей, - пишет этнофутурист.

Лисовский недоумевает: неужели такая богатая организация, у которой есть свой фирменный стиль и логотип, не знает, что существует авторское право и что без договора с автором произведения эти деяния являются банальным воровством?

В региональном следкоме в возбуждении уголовного дела было отказано. Но художник получил ответ от самих предпринимателей.

– Рассмотрев и сравнив Ваши работы с разработанным специалистом Общества дизайнером сувенирной коробки, где был использован этнофутуристический стиль, просматривается аналогия используемых элементов, – соглашаются в СЛВЗ. – Учитывая ваше желание не использовать указанные элементы на упаковке алкогольной продукции, Общество приняло решение прекратить продажу сувенирный коробок «Дары Севера» для двух бутылок.

Информацию о товаре также удалили с сайта завода. При этом СЛВЗ отказало художнику в возмещении морального и материального ущерба, а также вознаграждения, так как посчитало его требования необоснованными.

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