В Коми после пожара исчезла 58-летняя Ирина Шпаковская

Фото из личного архива пропавшей

В Коми десять месяцев назад при загадочных обстоятельствах исчезла жительница деревни Удор Ирина Шпаковская. Женщина пропала сразу после пожара в частном доме. Следователи предполагают, что Шпаковская сгорела заживо.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, на женщину упала деревянная конструкция, а ее тело полностью сгорело в огне. Сейчас это основная версия произошедшего, так как долгие поиски сельчанки, прочес местности не дали никаких результатов.

Как сообщают «Княжпоготские вести», по распоряжению замруководителя следственного управления СК по РК Следственным отделом по Княжпогостскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Если кому-то известна какая-то информация по данному делу, просьба обращаться в полицию по тел. 8(82139) 22-2-71, 22-3-42, ОУР 23-7-61; 23-7-60.

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