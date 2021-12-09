Лжебанкир украл у сыктывкарца почти 665 тысяч рублей

Фото: архив КП

Мошенник украл у жителя Сыктывкара 1989 года рождения 664 911 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что кто-то пытается оформить кредит имя горожанина. Для того, чтобы это предотвратить, он убедил мужчину передать ему все персональные данные банковской карты. После этого злоумышленник украл со счета 664 911 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

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