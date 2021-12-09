Больше всего заражений COVID-19 в Коми приходится на Сыктывкар и Ухту

Официальную информацию по ситуации с коронавирусом озвучили в Роспотребнадзоре Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксировано самое минимальное значение суточного прироста за последнее время. Согласно данным республиканского Роспотребнадзора, в регионе официально было подтверждено еще 268 случаев заражения. Отмечается, что наибольший прирост дали пять муниципалитетов Коми.

Так, лидерами традиционно стали Сыктывкар и Ухта. В столице региона зарегистрировано 76 пациентов с диагностированным ковидом, в Ухте - 50. Тройку рейтинга замыкает Воркута (+21 факт инфицирования за сутки).

Также случаи заболевания обнаружены в Усинске (+20) и Сосногорском районе (+17).

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, заявили в ведомстве.

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