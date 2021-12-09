Трое воркутинцев отправятся в тюрьму за распространение наркотиков

Фото: архив КП.
За наркоторговлю осуждены трое жителей Воркуты. Подробности сообщает республиканская прокуратура.
Трое молодых воркутинцев распространяли наркотики в городе. Они прятали закладки в обмотке труб инженерных коммуникаций в подъездах многоквартирных домов.
- Как правило, двое сообщников оставляли наркотики в тайниках. Потом по мессенджеру сообщали третьему о координатах, а тот передавал данные в интернет-магазин, - говорится в сообщении ведомства.
Суд признал воркутинцев виновными. Одному дали 12 лет лишения свободы, двум другим – по 4 года лишения свободы каждому. Всем строгача. Приговор не вступил в законную силу.
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