В Коми синоптики снова пообещали снег и гололед

Метеорологи рассказали, какой будет погода в республике Коми сегодня, 10 декабря. По данным синоптиков, пока что метель утихомирилась, уступив место небольшому снегу.

В западной части ветер будет северо-западным и довольно спокойным, однако днем порывы все же могут достигать 14 м/с. Что касается температуры, то здесь днем она опустится до -15...-20, в отдельных районах -9...-14°С.

В восточных районах снег усилится до умеренного, местами ожидается гололед и изморозь. Порывы ветра достигнут 6-11 м/с. Температура днем составит -13...-18

В самом Сыктывкаре ожидается облачная, но довольно спокойная погода. Ветер будет умеренным до 9 м/с. Температура днем -15...-17°С.

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