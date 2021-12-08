В Коми продолжает бушевать метель и возвращается гололед

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Местами в республике за сутки вновь отложится лед на улицах, предупреждают синоптики Коми. В регионе ожидается облачная погода, порой будет падать небольшой снег, который немного усилится в юго-западной части.

В некоторых районах сутки будет стоять туман. Ветер будет дуть с юга, однако порой его скорость начнет становиться опасной. По республике ожидают скорость до 6-11 метров в секунду, однако на крайней северо-восточной области региона он разгонится до 9-14 м/с. На юго-западе ожидают 15-17 м/с, а порывы могут разогнаться до 16-18 м/с. Из-за этого в Коми вновь поднимется метель.

Ночью метеорологи ожидают -17 , -22 градуса, но при небе без облаков температура может опуститься до -24, -29. Днем станет гораздо теплее: -12, -17 градусов, в отдельных районах -6, -11.

В Сыктывкаре же весь день будет идти снег – небольшой ночью и умеренный днем. Ветер разгонится максимум до 11 м/с, а температура составит -8, -10 градусов днем и -20, -22 ночью.

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