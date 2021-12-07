В Сыктывкаре уточнят, как определять актированные дни для школьников

Фото: архив КП

В Сыктывкаре уточнят критерии определения актированных дней для школьников. Соответствующий проект изменений в постановление опубликовала администрация столицы Коми.

Сейчас информацию о погоде получает оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы от дежурного синоптика ЦГМС республики по состоянию на шесть утра. Теперь дежурный будет получать информацию посредством использования данных ЦГМС Коми и оборудования комплекса мониторинга окружающей среды единого центра оперативного реагирования.

Кроме того, изменятся критерии определения актированных дней. Сейчас указаны точные значения температуры. В новой же редакции ввели диапазоны. Для объявления актированного дня учитывается наименьшая температура воздуха.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Система оповещения останется прежней: решение принимается в шесть утра. Не позже, чем через полчаса информация должна быть опубликована на сайте администрации и управления образования, а также в социальных сетях. К семи утра об этом должны знать классные руководители, а спустя полчаса – родители учеников.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

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