Коми накроет туманами и метелями

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Противоречивая зимняя погода в Коми к 7 декабря станет немного спокойнее, но эти изменения будут незначительными. Метеорологи республики вновь отметили разницу между погодным режимом на юге и севере республики.

Ближе к северу в регионе будет идти снег интенсивностью от небольшого до умеренного. Западный ветер разгонится до 11 метров в секунду, а в северо-восточных районах и до 17 м/с. Такие порывы спровоцируют метель. Днем в северной половине Коми будет -11, -16 градусов, а ночью -13, -18, а при ясной погоде температура снизится до -20, -25 градусов.

На юге республики будет холоднее: 13, -18 градусов днем и -17, -22 ночью, а в прояснениях столбики термометров устремятся к -25, -30 градусам. В отличие от северной части региона, здесь осадки если и будут, то скудные, а ветер ожидается умеренный. Однако южную часть ночью и утром накроют туманы.

В Сыктывкаре снега не ожидается вовсе, а ветер сильно не разгонится. Ночью температура составит -19, -21, а днем -16, -18 градусов.

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