В Коми чиновников заставили отремонтировать мост

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Усть-Вымский районный суд возложил на районную администрацию обязанность привести в порядок мосты через реки Кула, Ыя и Шыншор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Данные дороги входят в состав муниципальной автомобильной дороги «Подъезд к д. Выльгорт», являющейся частью маршрута следования к отдаленным населенным пунктам Удорского района – Большой Пучкоме и Чупрово.

В надзорное ведомство обратился бизнесмен, который занимается доставкой продуктов в село Чупрово. Он сообщил о неудовлетворительном техническом состоянии мостов через реки Кула, Шыншор, Северная Цебьюга и Лекъю. Эти сооружения входят в состав дороги «Подъезд к Выльгорту» и являющейся частью маршрута к отдаленным населенным пунктам Удорского района – Большой Пучкоме и Чупрово.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суды с требованиями обязать районную администрацию и Управление автомобильных дорог Республики Коми привести мосты в надлежащее состояние. Суд удовлетворил иск.

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