На Стефановской площади в Сыктывкаре начали украшать главную елку

Фото: администрация Уфы

Пресс-служба городской администрации 9 декабря сообщила, что в Сыктывкаре на Стефановской площади начали украшать главную новогоднюю ель. В муниципалитете также отметили, что уже поступила первая партия для благоустройства новогоднего городка.

– Основные силы были сосредоточены на Стефановской площади, где идёт украшение ели. Идёт монтаж конструкции из тросов, на которую крепятся банты и гирлянды, установлена новогодняя звезда. Уже завтра к оформлению льда примется команда художников, – передается в сообщении.

Кроме елки и ледового городка также планируется установить инсталляцию – новогоднюю арку, которая расположится у часов в сквере за Стефановской площадью. Со ссылкой на «Жилкомсервис» в мэрии также проинформировали, что все работы идут согласно графику.

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