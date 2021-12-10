В Сыктывкаре вырастет стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах

На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов Комитет по тарифам республики Коми опубликовал проект приказа о повышении тарифов на перевозки пассажиров в Сыктывкаре.

Согласно опубликованному документу, стоимость одной поездки вырастет с 28 до 30 рублей на маршрутах «Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1». Перевозчик обслуживает маршруты под номерами: №№ 3, 9, 18, 19, 30, 38, 46, 54 и 55.

Как следует из пояснительной записки, пока что тариф является проектным и может быть скорректирован по результатам заседания правительства.

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