Глава Коми объяснил, почему прививка от COVID-19 помогает не заражать других

Глава Коми Владимир Уйба 9 декабря в своем видеообращении отметил снижение уровня заболеваемости коронавирусом в регионе. Он также высказался, почему вакцинированные жители республики не могут заражать других коронавирусом.

Информируя о снижении заболеваемости, Владимир Уйба сообщил, что 9 декабря выявили 268 случаев заболевания, до этого – 271. Руководитель региона отметил, что в основном привитые люди заражаются между первой и второй инъекцией, когда еще не появились антитела.

– Человек, которого привили, не может заражать априори, потому что он имеет отрицательный ПЦР. У него нет выделения вируса, у него есть антитела, – заявил Уйба.

Глава республики также напомнил, что для выработки иммунитета после вакцинации нужно стараться не посещать массовые мероприятия в течение четырех-шести недель.

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