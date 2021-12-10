Жители новостроек будут платить за капремонт на три года раньше

В Коми разработан законопроект, который вносит правки в срок уплаты взносов за капремонт. Инициативу намерены рассмотреть в Государственном совете республики на заседании 15 декабря.

Согласно действующему Жилищному кодексу региона, собственники помещений в новом многоквартирном доме должны платить взносы за капремонт, как минимум, через пять лет после сдачи. Новый законопроект предлагает сократить этот срок до двух лет.

Как следует из пояснительной записки, сокращение срока отсрочки предусмотрено властями планом по обеспечению в Коми финансовой устойчивости программы капремонта.

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