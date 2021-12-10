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Экономика10 декабря 2021 6:47

В Коми дизельное топливо за месяц подорожало на 4,5%

Источник:kp.ru
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Дизельное топливо в Коми за месяц существенно подорожало

Дизельное топливо в Коми за месяц существенно подорожало

Фото: Архив "КП"

В Коми изменились цены на бензин и топливо. Согласно данным Комистата, стоимость нефтепродуктов на республиканских заправках существенно увеличилась.

Так, дизельное топливо теперь стоит на 4,5% дороже, а бензин - на 1,5%. Для сравнения, в октябре 2021 года индексы цен равнялись 101,6% и 98,1% соответственно.

В среднем, за дизель придется отдать 53,52 рубля, а за бензин 48,45 рублей.

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