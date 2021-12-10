Житель Коми незаконно прописал у себя пятерых иностранцев

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В Усинске местного жителя 1972 года рождения подозревают в фиктивной постановки на учет иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре мужчина прописал в своей квартире пятерых граждан Узбекистана. При этом житель Усинска не собирался предоставлять им жилье. Прописка иностранцам была нужна для законного пребывания в России и дальнейшего трудоустройства. возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.

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