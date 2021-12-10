В Коми горел дом: эвакуировался один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 9 декабря, в Троицко-Печорском районе горел дом, оттуда эвакуировался один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 20.02 в селе Усть-Илыч. На улице Центральной загорелся жилой дом. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Из дома самостоятельно эвакуировался один человек. Пожар удалось потушить в 2.05. Огонь повредил дом на площади 180 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали шестеро сотрудников МЧС и две единицы техники. Кроме того, помогали тушить пожар и местные жители. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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