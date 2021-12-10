В сыктывкарских школах увеличится стоимость обеда

В Сыктывкаре увеличится стоимость школьного обеда Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре подорожает школьный обед. Согласно данным городской администрации, с 2022 года стоимость горячего питания для учеников первой смены будет 95 рублей, для школьников, обучающихся во вторую смену, - 120. Цена вырастет в полтора раза.

Однако бесплатное питание все же можно получить. Льготы коснуться учеников младшего звена (1-4 классы), а также некоторых категорий учеников:

- стоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;

- дети погибших при исполнении служебного долга родителей;

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении.

Управлению образования предписано определить порядок формирования сухих продуктовых наборов и перечень продуктов питания для формирования сухих пайков при обучении на дому и установить стоимость, не превышающую норму питания в день при посещении занятий в школе.

Новые расценки будут действовать до 30 июня следующего года.