Житель Коми сделал 63 поддельных бланка о сдаче ПЦР-тестов

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В Ухте местный житель изготовил 63 поддельных бланка медицинских заключений о сдаче ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми

Как рассказали в ведомстве, к незаконной деятельности причастен представитель руководящего состава подрядчика. Мужчина изготовил в электронном виде 63 бланка медицинских заключений о сдаче ПЦР тестов на работников. Эти документы он по электронной почте направил в адрес компании. Тесты были нужны сотрудникам для получения пропусков на объекты предприятия. Возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа. Фигурант дал признательные показания.

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