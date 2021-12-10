Жителя Коми судили за то, что он угнал УАЗ и оскорблял полицейских

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Ухтинский городской суд признал 46-летнего местного жителя виновным в оскорблении полицейских и угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, ночью 5 сентября мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Ухтинец заявил, что ему причинили телесные повреждения и украли деньги. В машине скорой мужчина в присутствии фельдшера стал оскорблять двоих полицейских. Злоумышленник грубо и нецензурно высказываясь адрес правоохранителей, а также плюнул в сторону каждого из них.

Накануне этот же мужчина, будучи пьяным, угнал с рабочего участка ООО «Петрофизик» УАЗ и доехал на нем до Сосногорска. Об этом мужчина добровольно сообщил в полицию. Ухтинец объяснил, что на этом предприятии работает охранником.

Суд признал горожанина виновным и приговорил его году и девяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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