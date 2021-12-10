В Коми прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников ОПГ «Маски»

Фото: архив "КП"

Прокуратура Коми направила в Воркутинский городской суд два уголовных дела по обвинению 14 участников организованной преступной группы «Маски». Преступная группа была создана на территории заполярного города еще в 1994 году, в ее состав входили 18 человек.

В отношении еще четверых участников ОПГ уголовные дела направлены прокуратурой республики в суд ранее, поскольку с ними прокурором Воркуты заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Благодаря данным соглашениям получены исчерпывающие показания о создании ОПГ, роли каждого участника, входившего в состав группы, и совершенных членами ОПГ преступлениях.

В ходе следствия установлено, что членами организованной преступной группы совершено 29 вымогательств, а также преступления, связанные с незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, хулиганством и умышленным причинением вреда здоровью в отношении 36 граждан, в результате чего потерпевшим причинен моральный, физический вред и имущественный ущерб на общую сумму 21,7 млн рублей.

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