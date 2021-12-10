Сыктывкарским частникам не разрешили повышать стоимость проезда

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Администрация Сыктывкара не разрешила частным перевозчикам повышать стоимости перевозок до 35 рублей по ряду маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На прошлой неделе группа частных перевозчиков направила в администрацию столицу Коми уведомление о повышении с 20 декабря стоимости проезда с 28 до 35 рублей. Уточняется, что речь идет о маршрутах 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44. Однако в администрации перевозчикам отказали. Это связано с несоблюдением сроков уведомления. Перевозчики должно были предупредить власти как минимум месяц до планируемой даты изменений.

Кроме этого, в администрации отметили, что 35 рублей – это сумма, которая превышает критерий доступности транспортных услуг для населения. Это показатель посчитали несколько лет назад на основе среднедушевого дохода с коэффициентом 5,5%.

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