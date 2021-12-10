В Коми женщину судили за незаконную торговлю алкоголем

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Усть-Куломский районный суд признал жительницу села Помоздино виновной в незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в октябре прошлого году женщину привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя односельчанам. За это ее оштрафовали на 15 тысяч рублей. Однако женщина продолжила заниматься незаконной торговлей. В марте она продала алкоголь местному жителю, и об этом узнали правоохранители. Было заведено уже уголовное дело. Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 60 тысяч рублей.

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