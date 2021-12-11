В Сыктывкаре три многоэтажки остались без воды

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В пятницу, 10 декабря, в Сыктывкаре три многоэтажных дома остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В районе дома №70 по Октябрьскому проспекту произошла локальная протечка на сети холодного водоснабжения. После трех часов дня в водоканал стали поступать звонки об отсутствии холодной воды от жителей верхних этажей нескольких домов.

На место выехала ремонтная бригада. Специалисты определили конкретное место повреждения и переключили водопровод для локализации участка. С семи вечера без холодной воды остались дома №62, 64 и 70 по Октябрьскому проспекту. Для них организован подвоз воды. Сообщалось, что устранение протечки завершится в течение трех-четырех часов.

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