Жителя Коми судили за то, что он 18 раз «заминировал» аэропорт

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Суд Хабаровска признал жителя Коми виновным в том, что он 18 раз сообщил о минировании аэропорта. Его приговорили к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы, а также взыскали более 3 миллионов рублей.

Пьяный мужчина по электронной почте отправлял в Хабаровский международный аэропорт имени информацию о минировании терминала и самолетов. В июле, августе и сентябре прошлого года житель Коми 18 раз сообщал в аэропорт якобы заложенных бомбах. Суд признал его виновным. С мужчины взыскали материальный ущерб, причиненный аэропорту, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования. Дело в том, что по всем тревожным сигналам нужно было эвакуировать персонал и пассажиров, а также проверить территорию. При этом работа аэропорта и вылеты самолетов приостанавливались.

Злоумышленник использовал приложение, которое позволяет скрывать реальный адрес отправителя. Однако его личность установили сотрудники ФСБ. Мужчину задержали в Коми и доставили в Хабаровск. Суд приговорил злоумышленника к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы. Как передает ТАСС, отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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