В Коми горела квартира: спасли одного человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 10 декабря, в Ухте горела квартира, одного человека удалось спасти, еще 14 эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 11.31 в поселке Боровой. В многоэтажке на улице Советской загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. Они спасли мужчину 1966 года рождения. Кроме того, еще 14 человек эвакуировались самостоятельно. Пожар удалось потушить в 12.03. Площадь возгорания составила два квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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