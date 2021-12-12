В Сыктывкаре ищут юриста с зарплатой в 300 тысяч рублей

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В Сыктывкаре требуется начальник юридической службы на производственное предприятие, ему обещают зарплату 300 тысяч рублей. Об этом сообщает интернет-сервис по поиску работы hh.ru.

От соискателя требуется опыт работы в аналогичной должности от трех лет. От кандидата ждут знания английского языка на продвинутом уровне. Соискатель должен иметь опыт работы с иностранными компаниями, опыт работы по разработке и проверке договоров/контрактов по основным направлениям деятельности предприятия, а также уметь разрабатывать системы предотвращения юридических рисков. Кроме того, приветствуются лидерские качества, стрессоустойчивость, ответственность. Работать нужно будет пять дней в неделю с девяти утра до шести вечера.

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