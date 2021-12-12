За неделю в Коми изъяли 11 охотничьих ружей

Фото: управление Росгвардии по Коми

За неделю сотрудники управления Росгвардии по Коми изъяли 11 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю росгвардейцы выявили 15 правонарушений в области оборота оружия. Кроме того, они изъяли 11 единиц охотничьего оружия.Почти все нарушения связаны с несоблюдением сроков продления разрешительных документов. Для продления срока действия разрешения на оружие, нужно представить заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения.

К административной ответственности привлекли одного владельца оружия. Он не сообщил в двухнедельный срок об изменении места жительства. Кроме того, сотрудники Росгвардии составили два административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

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