В Сыктывкаре неделю ищут 30-летнюю женщину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут Сафронову Ирину Сергеевну 1991 года рождения. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 30-летняя женщина пропала 5 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Рост пропавшей – 150 сантиметров, она плотного телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Сыктывкарка была одета в красно-белую куртку, черные брюки, зеленую шапку и разноцветные перчатки. Тех, кому что-либо известно о местонахождении горожанки, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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