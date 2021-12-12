В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадали девочка и девушка

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В воскресенье, 12 декабря, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9.10. Девушка 1998 года рождения ехала за рулем Kia Rio по трассе Сыктывкар –Ухта в сторону столицы Коми. На 21-м км водитель «Газели» 1976 года рождения, выезжая с объездной дороги Сыктывкара, не уступил дорогу легковушке. От удара Kia отбросило на стоящий лесовоз Mercedes.

В результате ДТП пострадали две пассажирки иномарки. В больницу попали девушка 1994 года рождения и девочка 2005 года рождения.

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