В Подмосковье переработают 15 тонн покрышек из Коми

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Подмосковный завод переработает 15 тонн покрышек из Коми. Перерабатывать такие отходы в Сыктывкаре возможности нет.

Автомобильные шины после отработки 150 лет могут отравлять природу, если их выбросить на стихийной свалке. Если шины шипованные и разнокалиберные, их не принимают на переработку в Перми и Кирове. Для того, чтобы увезти шины в Москву, потребовалось 60 тысяч рублей. Эти деньги экоактивисты собрали с помощью неравнодушных сыктывкарцев.

В столице Коми старые покрышки принимают на платной основе и только у юридических лиц. В шиномонтаже такие отходы берут неохотно. Поэтому сыктывкарцы решили принять участие в гранте. На выделенные средства организация сможет взять на себя отправку покрышек на утилизацию. Сдача шин при этом должна быть бесплатной.

За два месяца в Сыктывкаре и пригороде очистили 34 точки, и осталось еще 20. Поэтому, как передает телеканал «Юрган», акцию по сбору старых покрышек планируют продолжить весной.

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