Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 5:45

Власти Коми сообщили долю заболевших среди привитых от COVID-19

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Среди вакцинированных от коронавируса жителей Республики Коми лишь 2,7% заразились COVID-19 после прививки. По состоянию на 22 ноября в Коми заболели 8 288 человек из 307 747 вакцинированных.

– Вакцинация – надёжный, удобный, бесплатный способ защитить от COVID-19 себя и своих близких, – следует из опубликованных данных.

Уточняется, что записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиник, через контакт-центр Минздрава или портал «Госуслуги».

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Коми достиг 60% (подробнее)