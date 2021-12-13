В Сыктывкаре число пострадавших в ДТП увеличилось до четырех человек

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в том числе грузовика. Авария была зафиксирована накануне, 12 декабря, на трассе Сыктывкар-Ухта.

По данным республиканской Госавтоинспекции, 23-летний водитель за рулем Kia Rio врезался в «Газель» под управлением 47-летнего мужчины. Последний не уступил дорогу иномарке, из-за чего машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с лесовозом Mercedes.

Сообщается, что в аварии пострадала 16-летняя девушка, находившаяся в салоне Kia. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудины. Подросток была госпитализирована в ближайшую больницу.

Травмы получила и 27-летняя пассажирка корейской легковушки. Врачи диагностировали у девушки тупую травму живота и закрытую травма грудной клетки. Пострадавшая так же была доставлена в больницу для лечения и дальнейшего обследования.

Водитель Kia получил ушиб правой кисти, а виновник аварии - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мужчины не госпитализированы.

По данному факту начато разбирательство.

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