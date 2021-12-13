В Коми мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом

Фото: архив "КП"

В Ухте местный житель угрожал взорвать жилой дом. Об этом сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на правоохранительные органы.

Ухтинец позвонил в полицию и заявил о своем намерении уничтожить дом по улице Кремса, 6. По его словам, в его квартире находится взрывное устройство, которое он приведет в действие. На вызов экстренно выехали полицейские и спасатели.

Что удивительно, звонивший мужчина сам открыл стражам порядка дверь и впустил в квартиру. Только взрывного устройства у него все же не было.

По данному факту начато разбирательство.

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