Стало известно, сколько сыктывкарцев могут прожить на сбережения больше полугода

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Прожить больше полугода на свои сбережения смогут лишь 13% жителей Сыктывкара. Соответствующее исследование провел портал SuperJob.

Контролируют свои доходы и расходы 63% сыктывкарцев. Уточняется, что 52% ведут примерный учет личных финансов, а 9% — строгий. Вовсе не ведут финансовый учет 37% горожан. Среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей 67% подсчитывают свои доходы и расходы, а среди тех, кто получает свыше 80 тысяч – 74%.

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют два из трех сыктывкарцев: на срок менее шести месяцев — 33%, на полгода—год — 17%, а на более длительный период — 15%. При этом 35% сыктывкарцев не строят никаких финансовых планов.

У 42% сыктывкарцев вообще нет каких-либо сбережений. 15% горожан могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 13% — от одного до двух месяцев. От трех месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 17%, а от полугода до года — 8%. Еще у 5% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.

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