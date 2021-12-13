В Сыктывкаре пропала 30-летняя Ирина Сафронова

Фото из личного архива пропавшей

В Сыктывкаре продолжаются поиски 30-летней Ирины Сафроновой. Женщина больше недели не выходит на связь с близкими, которые не могут найти себе места от переживаний.

Известно, что сыктывкарка пропала 5 декабря в СНТ «Бытовик». Она вышла из дома и с тех пор о ней нет никаких вестей.

В день исчезновения на Ирине Сафроновой была красная с белым куртка, черные брюки, зелёная шапка и разноцветные перчатки.

Приметы пропавшей: рост 150 см, полное телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, волонтеры просят сообщить об этом по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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