В обгоревшем дачном доме обнаружен труп 61-летней жительницы Сыктывкара

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В Сыктывкаре страшный ночной пожар унёс жизнь пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

В ведомстве рассказали, что возгорание было зафиксировано глубокой ночью в СНТ «Огонёк». По словам очевидцев, загорелся один из дачных домов. На тушение пожара ушло более двух часов и силы 13 спасателей. После ликвидации огня на пепелище дома было обнаружен бездыханное тело 61-летней женщины.

По мнению дознавателя МЧС, причиной трагедии могла стать неисправность отопительной печи.

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