В Коми из горящего дома эвакуировались 10 человек

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В воскресенье, 12 декабря, в Удорском районе горел дом, оттуда эвакуировались 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 13:59 в поселке Усогорск. На улице Димитрова загорелся подъезд многоквартирный дом. Через шесть на место прибыли пожарные. К тому моменту из квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. Площадь возгорания составила один квадратный метр. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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