В Коми просят не распространять фейки о ледовой переправе

Фото: vk.com/takaevnikolay

Глава администрации Усинска Николай Такаев призвал не распространять ложную информацию через реку Печора в районе Усть-Усы. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения о так называемом официальном открытии переправы. При этом даты называют разные, в частности, 17 декабря.

– Опровергну эту информацию, – написал Такаев.

Руководитель администрации подчеркнул, что на самом деле решение об открытии ледовой переправы через Печору еще не принято. Ориентировочно это случится 24 декабря. Ожидается, что тогда переправа будет доступна для машин не тяжелее трех тонн. Пока движение по зимнику является опасным для жизни.

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