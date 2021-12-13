«Добрые сердца»: Национальная библиотека Коми объявила благотворительную новогоднюю акцию

Фото: Елена Лобанова.

Декабрь – время чудес! НБРК помнит об этом и вновь проводит благотворительную акцию по сбору подарков для постояльцев Тентюковского дома-интерната для пожилых людей, которая продлится до 21 декабря.

– Акцию мы запускаем четвертый год подряд, и каждый раз она находит большой отклик. Вместе с нашими читателями и партнерами в преддверии Нового года мы дарим частичку теплоты тем, кто в этом очень нуждается. Приглашаем всех неравнодушных принять участие и создать праздник пожилым людям, – призывает директор библиотеки Алексей Просужих.

Гостинцы принимаются по адресам: ул. Орджоникидзе, 10 в будни с 10:00 до 19:00, в воскресенье с 10:00 до 17:00; ул. Катаева, 41 в будни с 10:00 до 17:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (8212) 255-422, доб. 553.

Список желанных подарков можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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В общей сложности в акции приняли участие 456 человек (подробности)