Самолет, летевший в Коми, сел из-за вибрации двигателя

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Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ухту, прервал полет из-за вибрации двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 9 декабря в аэропорту Пулково. Около 9:35 самолет экипаж авиакомпании «Северсталь», на борту которого было 48 пассажиров, взлетел. Однако полет пришлось прервать из-за вибрации двигателя. Самолет вывели на техническую площадку для дополнительной проверки его состояния. В результате случившегося никто не пострадал. Пассажирам предоставили напитки, и в 14.45 они вылетели в Ухту. Транспортная прокуратура проводит проверку. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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