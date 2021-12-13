Сыктывкарка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей

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В Сыктывкаре местная жительница 1982 года рождения перевела мошенникам около 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, горожанке позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники сообщили, что нечистый на руку сотрудник банка пытается перевести ее деньги на свои счета. Чуть позже женщине вновь позвонил неизвестный и представился следователем. Он попросил сыктывкарку за вознаграждение помочь задержать злоумышленника. Кроме того, собеседники сообщили заявительнице, что атаке подвергаются не только ее банковские счета, но и ее квартира.

Чтобы спасти свои сбережения и недвижимость, сыктывкарка взяла девять кредитов и выставила на продажу свою квартиру. Все деньги потерпевшая перевела на «безопасные» счета, которые указали мошенниками. Горожанка рассказала о происходящем брату и коллегам, и те убедили ее обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело, полицейские ищут подозреваемых.

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