Жителя Ухты наказали за любовь к вождению в пьяном виде

Жителя Ухты осудили за вождение в пьяном состоянии. В Ухтинском городском суде 23-летнего парня признали виновным. Суд и гособвинение приняли также во внимание тот факт, что подсудимого ловили за вождение в алкогольном опьянении и ранее.

Суд установил, что в феврале 2021 года ухтинца уже ловили за нетрезвым вождением и назначили ему наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортом на полтора года. Однако и это не остановило молодого человека от повторного совершения ошибки.

5 ноября 2021 года он снова сел за руль после приема спиртного. К несчастью, автомобиль, которым он пытался управлять, занесло на газон. Проезжающий мимо местный житель остановился было, чтобы ему помочь, но, почувствовав сильный запах алкоголя, вызвал сотрудников ГИБДД.

Суд принял решение назначить любителю пьяного вождения наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

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