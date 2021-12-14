Автопарк Усть-Куломской больницы пополнился 12 новыми санитарными автомобилями

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В Усть-Куломскую районную больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Коми поступили 12 новых санитарных автомобилей. Машины предполагается использовать для транспортировки участковых врачей, фельдшеров и пациентов, а также биологических материалов для исследований.

– У нас в районе достаточно отдаленных сел и деревень, теперь врачам будет проще добираться к своим пациентам. Два автомобиля будут отправлены в Помоздино, три останутся в районной больнице, остальные передадут во все участковые больницы и амбулатории врачей общей практики, – пояснил главный врач Усть-Куломской центральной районной больницы Дмитрий Пермяков.

В 2021 году в республике в районные больницы поставили 119 новых автомобилей. До 2025 года планируется выделить еще 275.

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